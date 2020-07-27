شيرين عبد الوهاب تعايد منة شلبي بموقف لن تنساه

وغردت شيرين عبد الوهاب لمنة شلبي: "كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة عمري ياللي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح، ومش هنسى إن مريم أول فرحتي اتولدت على إيدك".

وتمنت شيرين لصديقتها منة شلبي: "عقبال ما أفرح بيكي وأشوفلك أجمل أطفال في الدنيا".



وشاركت شيرين عبد الوهاب أمنيتها لصديقتها منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها بصورة وهي تقبل رأسها.يشار إلى أن منة شلبي كشفت في شهر مارس/ آذار 2019، عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها وقتها إلى 36 عاما.

وقالت منة شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، "أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا".

وتابعت "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".

ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".