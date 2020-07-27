وكان الشاب الأمريكي قد خسر فرصة سابقة، كان قد خطط لها مع أصدقائه، لطلب الزواج من حبيبته بجانب بحيرة كراتير، (فوهة بركانية واقعة في المركز الجنوبي لولاية أوريغون الأمريكية)، والتي فشلت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحجر الصحي المطبقة في أمريكا، بحسب "سي إن إن".
وكان نيكوتيرا، وهو من محبي الفضاء قد راقب المذنب لأيام، عندها ظهرت الفكرة في رأسه، وقال لنفسه: "قد يكون هذا يوم زواجنا.. هذا لن يحدث في حياتنا أو في حياة خمسة أجيال قادمة أيضا".
وقرر نيكوتيرا اصطحاب حبيبته إلى أولد فورج في نيويورك، إلى مكان جميل بالقرب من منزل عائلته، بهدف رؤية المذنب.
واستعان الشاب بصديقه المصور، الذي أخذ صور تذكارية للحبيبين، ليطلب الشاب الزواج من حبيبته، إيريكا بندراك (26 عام) في هذه اللحظات الفريدة.
وأخذ الحدث تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية، بسبب خصوصية التوقيت الذي اختاره الشاب.
وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، فإن مذنب "نيو وايز" هو مذنب ناري يأتي كل 6800 عام فقط بعد أن يكمل دورة هائلة حول مداره.
وودع سكان الأرض المذنب في 23 يوليو / تموز الماضي، وسجل المواطنون وعدسات المصورين لحظات وصور فريدة للمذنب خصوصا عند عبوره بجانب الشمس ما سبب ذيلا طويلا من الأبخرة خلفه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: زواج فريد لن يتكرر إلا بعد 6800 عام.. اليكم السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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