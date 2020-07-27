كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن إصدار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة لـ"مخالفته" ضوابط خلية أزمة جائحة كورونا.
وأشارت الدائرة، إلى "تنظيم المديرية محضر ضبط أصولي بالمبرزات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص الذي أصدر أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وفي سياق منفصل، ذكرت الدائرة أن مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى "ضبطت موظفاً في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية – الهيئة الغربية فرع المحافظة، متلبسا باستحصال مبالغ مالية لمصلحته الشخصية من المواطنين أكثر من السعر الرسمي مقابل تزويدهم بالوقود"، لافتةً إلى "عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص صحبة الأموال المضبوطة بحوزته، إذ قرر القاضي توقيفه وفق أحكام المادة (315) عقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: استقدام مدير عام صحة نينوى لمخالفته ضوابط خلية جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.