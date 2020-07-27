توطين رواتب الصحفيين المتقاعدين

أعلن صندوق تقاعد الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، عن توطين رواتبهم، داعياً إياهم الى ملء استمارة "الماستر كارد". وقال رئيس الصندوق علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على الأعضاء المتقاعدين ملء استمارة الماستر كارد الخاصة بالرواتب الشهرية بأسرع وقت ممكن وذلك لتخفيف العبء عنهم"، مشيراً الى أن "هناك استمارة متوفرة في مقر الصندوق ومكتب رئيس الهيئة في وزارة الثقافة".



وأضاف العبادي أن "عقداً تم توقيعه مع ادارة مصرف الرشيد لتوطين الرواتب"، مؤكداً أن "عقد التوطين يشمل جميع الأعضاء الأحياء وعوائل المتوفين".

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