مرجع ديني يوصي بفتح أبواب المراقد والمساجد ويشترط 'التحفظ والتباعد والتعقيم'

أوصى المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الاثنين، المسؤولين العراقيين، بفتح أبواب المراقد الدينية والمساجد "لهذه الأيام"، مشترطاً في ذلك "التحفظ والتباعد والتعقيم"، فيما أبدى رفضه إزاء فتح "مراكز التجارة واللهو وإغلاق بيوت الله".
وأشار إلى أنه "في غياب شريعة الحج إلى الديار المقدسة، ومع حرمان الكثير من زيارة السبط الشهيد عليه السلام، في كربلاء المقدسة، وهكذا مع ظروف الحجر التي حجبت عنّا بركة المساجد والمراقد تعالوا: لنجعل بيوتنا منازل الذكر -كما قال سبحانه: (في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ *رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)".
وتابع قائلاً: "الم يقل الرسول صلى الله عليه وآله: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً" ، كلٌ منا يجعل في موقعٍ من منزله خلال ثلاثة أيام معراجاً إلى الله، حيث تجتمع الأسرة، حول مائدة القرآن والصلاة والضراعة إلى الله سبحانه، ليكشف عنا جميعاً هذا البلاء الوبيل، ويتم علينا فضله في الكرامة والبركة".
وأضاف "أننا لنوصي المسؤولين بأن يفتتحون لهذه الأيام أبواب المراقد والمساجد، ومع المحافظة على ما ينبغي من التحفظ والتباعد والتعقيم، فإنه ليس من المقبول أن تكون مراكز التجارة وحتى اللهو مفتوحة، بينما بيوت الله مغلقة، أولسنا نستمد – كمسلمين- الأمل والقوة من الصلاة والدعاء والتواصل مع بعضنا البعض، أولم يقل ربنا سبحانه: (وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ)".
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