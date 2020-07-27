نائب يدعو الخريجين إلى تغيير بوصلة تظاهراتهم ورفع مطلب 'يُنصف الأجيال'

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الخريجين المطالبين بالتعيين إلى تغيير بوصلة تظاهراتهم نحو المطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لإنصافهم وإنصاف الأجيال اللاحقة، مطالبا الحكومة ببيان أسباب عدم تفعيل المجلس حتى الآن.
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، "إننا نرى أن التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي كان الهدف منه تنظيم وضع التعيينات وسلم الدرجات الوظيفية حسب استحقاقها"، مبينا أن "هذا المجلس ينظم كل ما له صلة بالموظفين وتسلسلاتهم الوظيفية وكذلك تنظيم التعيينات بصورة عادلة تمنع جميع الجهات من التلاعب بالتعيينات أو استغلالها لأهداف سياسية وانتخابية".
وأضاف العكيلي، "إذا لم يكن تعطيل مجلس الخدمة عن العمل مقصوداً، فعلى الحكومة أن تبين لنا أسباب عدم تفعيله"، داعيا جميع الخريجين إلى "تغيير بوصلة تظاهراتهم نحو المطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لإنصافهم وإنصاف الأجيال اللاحقة".
وأكد أن "تفعيل المجلس يجعل الدرجات المهمة مثل المدراء العامين بعيداً عن المحاصصة، وهو ما يعطي العدالة في تنظيم وضع الموظفين وترفيعاتهم ويبعد غير المستحقين".
وأضاف العكيلي، "إذا لم يكن تعطيل مجلس الخدمة عن العمل مقصوداً، فعلى الحكومة أن تبين لنا أسباب عدم تفعيله"، داعيا جميع الخريجين إلى "تغيير بوصلة تظاهراتهم نحو المطالبة بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لإنصافهم وإنصاف الأجيال اللاحقة".
وأكد أن "تفعيل المجلس يجعل الدرجات المهمة مثل المدراء العامين بعيداً عن المحاصصة، وهو ما يعطي العدالة في تنظيم وضع الموظفين وترفيعاتهم ويبعد غير المستحقين".
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