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رسمياً.. فريق ميمي يهبط الى دوري الدرجة الثانية في البرتغال

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2020-07-26 | 22:58

رسمياً.. فريق ميمي يهبط الى دوري الدرجة الثانية في البرتغال

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هبط فريق بورتيمونينسي البرتغالي الى دوري الدرجة الثانية بالرغم من فوزه في مباراته الختامية بالدوري البرتغالي الممتاز.
وفاز بورتيمونينسي على ضيفه ديسبورتيفو أفيس بنتيجة 2-0، سجلهما كل من ويليان دا سلفا في الدقيقة 62 ودينير غوميز في الدقيقة 89.

المباراة لم تشهد مشاركة نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، الذي لم يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة اليوم.


الفوز لم يكن كافياً لرفاق ميمي، حيث ان منافسيه المباشرين فيتوريا سيتوبال وتونديلا لم يتعثرا بالمواجهة.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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