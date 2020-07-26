بالصور.. ما سببه الحادث في معسكر صقر

تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد الحريق الذي اندلع داخل كرفانات بمعسكر صقر في بغداد، من دون وقوع اية خسائر بشرية. ووجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي اندلعت في المعسكر. فيما اكدت خلية الإعلام الأمني ان "الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر ببغداد، إثر انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية". Advertisements

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