حقوق الانسان توجه رسالة الى وزارة الكهرباء

وجهت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، رسالة الى وزارة الكهرباء بشأن أتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حياة المواطن، فيما طالبت بأتخاذ أجراءات فاعلة وعاجلة وعادلة لضمان تجهيز المواطنين والمحافظات بحاجتها من الطاقة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اشرت تراجع تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وخروج الكثير من محطات ووحدات التوليد الكهربائية عن الخدمة، وهو ما انعكس سلبا على حياة المواطنين وحرمان الكثير من المؤسسات الصحية والراقدين فيها من هذة الخدمة وصولا الى التسبب بالعديد من الوفيات للمصابين بوباء كورونا مع توقف منظومات الاوكسجين والتبريد واجهزة الانعاش والاجهزة خاصة برعاية الاطفال".

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وتابعت انه "في الوقت الذي نعبر به عن قلقنا من أستمرار فشل وزارة الكهرباء في توفير الحلول السريعة لحل مشكلة تجهيز الكهرباء، نحذر من تصاعد الغضب الشعبي في محافظات وسط وجنوب العراق والذي ينذر بموجه جديدة وشديدة من التظاهرات المطالبة بتحسين الواقع الخدمي والصحي والمعاشي في ظل الازمة الصحية والمالية التي يعيشها العراق".

وطالبت المفوضية "رئيس الحكومة بأتخاذ أجراءات فاعلة وعاجلة وعادلة لضمان تجهيز المواطنين والمحافظات بحاجتها من الطاقة الكهربائية وحشد الجهود الوطنية لذلك".