متظاهرون يقطعون ساحة التحرير وسط بغداد بالاطارات المحترقة

افاد مصدر امني، الاحد، بقيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط بغداد بالاطارات المحترقة، فيما اشار الى أن القوات الامنية اطلقت قنابل مسيلة للدموع لارجاع المتظاهرين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الاطارات المحترقة فيها".
وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين الى التحرير".
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