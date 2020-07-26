اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن تطويق مكان حادث معسكر الصقر جنوبي بغداد، مؤكدة عدم وجود اصابات حتى الآن.
وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم زج ١٥ فرقة في محاولة للسيطرة على حادث معسكر الصقر".
وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث ولغاية الان لا توجد اي اصابات".
واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: تم تطويق مكان حادث معسكر الصقر ولا توجد اصابات حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.