الدفاع المدني: تم تطويق مكان حادث معسكر الصقر ولا توجد اصابات حتى الآن

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن تطويق مكان حادث معسكر الصقر جنوبي بغداد، مؤكدة عدم وجود اصابات حتى الآن.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم زج ١٥ فرقة في محاولة للسيطرة على حادث معسكر الصقر".

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وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث ولغاية الان لا توجد اي اصابات".

واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.