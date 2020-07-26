الاعلام الامني: حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن حدوث انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الساعة السادسة واربعون دقيقة بعد عصر اليوم الاحد 26 تموز 2020 حدوث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر ، كمعلومات أولية".
وكان مصدر أمني افاد، اليوم الأحد، بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن سريع الدورة جنوبي بغداد.
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