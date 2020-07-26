مصدر امني: معلومات اولية بانفجار كدس داخل احدى المعسكرات جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار كدس للعتاد داخل احدى المعسكرات جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "معلومات اولية تفيد بانفجار كدس للعتاد داخل احدى المعسكرات ضمن سريع الدورة". وأضاف المصدر أن "القوات الامنية قامت بقطع الطريق المؤدي الى المعسكر تحسبا من وقوع اي طارئ".



وكان مصدر أمني افاد، اليوم الأحد، بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن سريع الدورة جنوبي بغداد.

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