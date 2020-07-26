أفاد مصدر أمني، الأحد، بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن سريع الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "انفجارات وقعت ضمن سريع الدورة الواقع جنوبي العاصمة بغداد". وأضاف أن "المعلومات الأولية تفيد بانفجار كدس للعتاد داخل احدى المعسكرات ضمن سريع الدورة".



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