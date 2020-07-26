النفط: اكثر من 16 مليار دينار مجموع المبالغ المقدمة لدعم القطاع الصحي

أكد وزير النفط احسان عبدالجبار، الأحد، حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية، مشيرا الى تقديم اكثر 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات.





وأضاف أن "تلك الأموال تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات ( كتاهيل فنادق المدينة



ولفت وزير النفط، إلى ان" الوزارة تعمل على تقديم الافضل والمزيد من المساهمات والمساعدات المالية والدعم اللوجستي لوزارة الصحة والمحافظات والجهات الاخرى فضلا عن تسخير الامكانات الفنية لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات". وقال عبد الجبار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة لها بلغت بالدينار العراقي (3.342.650.000) مليار دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمئة واثنان واربعون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار) ، فيما بلغت بالدولار(11,150,000) مليون دولار ( احد عشر مليوناً ومئة وخمسون ألف دولار)".وأضاف أن "تلك الأموال تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات ( كتاهيل فنادق المدينة الرياضية في البصرة ومعرض بغداد الدولي وملعب الشعب) وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات الضرورية واسطوانات الأوكسجين وتأهيل مراكز حجر المصابين بالفيروس في بغدادَ والمحافظات ، والقيام بحملات التعفير والوقاية للدوائر والساحات العامة والأحياءِ السكنية والقيام بحملاتٍ إعلامية للتوعية وللوقاية من مخاطر جائحة كورونا وتجهيز وتصنيع مواد التعقيم ومنها الجل الكحولي وتوفير السلات الغذائية للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود".ولفت وزير النفط، إلى ان" الوزارة تعمل على تقديم الافضل والمزيد من المساهمات والمساعدات المالية والدعم اللوجستي لوزارة الصحة والمحافظات والجهات الاخرى فضلا عن تسخير الامكانات الفنية لدعم القطاع الصحي في بغداد والمحافظات".

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