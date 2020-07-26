بالصور.. رفع كتل كونكريتية شمال بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،إن "ملاكات دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية الشعب وبمتابعة مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط جامع قباء سابقاً (جامع الامام الحسن حالياً) بالاضافة الى فتح الشارع المحاذي للجامع والمغلق ايضاً بالكتل الكونكريتية ضمن مدينة الشعب المحلة 339 شمال بغداد".



واضافت، أنه "بعد استحصال الموافقات اللازمة باشرت الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف الموقع سيما وانه مغلق منذ سنة 2005".

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