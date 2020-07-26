اخبار العالم / اخبار العراق

استثناء مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد من قواعد الحجر الصحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-07-26 | 17:08

استثناء مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد من قواعد الحجر الصحي

1,598 مشاهدة

Advertisements
أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن حكومة بريطانيا قررت إعفاء نادي من قواعد الحجر الصحي، قبل مواجهة مانشستر سيتي في .
وفاز مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 بثنائية مقابل هدف على ريال مدريد، بملعب الأخير، سانتياجو بيرنابيو، وتنتظرهما مواجهة يوم 7 أب المقبل بمدينة مانشستر على ملعب الاتحاد.

وكانت تقارير أفادت بأن المباراة قد تُلعب خارج إنجلترا، بسبب قواعد الحكومة البريطانية، بأن يخضع الفريق القادم من إسبانيا لحجر لمدة 14 يومًا.


وقالت شبكة "سكاي" البريطانية إن "مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد ستعفى من قاعدة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، والتي كانت الحكومة قد أعادت فرضها على القادمين من إسبانيا".

وأكدت التقارير بأن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن قراره بشأن لعب ما تبقى من مباريات إياب دور الـ16 في ملعب الفرق المضيفة.

وستستمر بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من دور ربع النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية، حتى المباراة النهائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استثناء مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد من قواعد الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا