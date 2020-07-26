استثناء مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد من قواعد الحجر الصحي

2020-07-26 | 17:08
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وكانت تقارير أفادت بأن المباراة قد تُلعب خارج إنجلترا، بسبب قواعد الحكومة البريطانية، بأن يخضع الفريق القادم من إسبانيا لحجر لمدة 14 يومًا.
وقالت شبكة "سكاي" البريطانية إن "مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد ستعفى من قاعدة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، والتي كانت الحكومة قد أعادت فرضها على القادمين من إسبانيا".
وأكدت التقارير بأن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن قراره بشأن لعب ما تبقى من مباريات إياب دور الـ16 في ملعب الفرق المضيفة.
وستستمر بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من دور ربع النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية، حتى المباراة النهائية.
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