300 ألف طالب يؤدون الامتحانات النهائية الإلكترونية في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عن أداء ثلاثمئة ألف طالب للامتحانات النهائية الإلكترونية في الجامعات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أجواء الاختبارات التي انطلقت اليوم، في الجامعات أشرت تفاعلا ايجابيا من الطلبة الذين بلغت أعدادهم ثلاثمئة ألف وتعاونا وحرصا وتنسيقا من الأقسام ومجالس الكليات".



وأضاف العبودي، أن "متابعة الامتحانات توزعت على توقيتات مختلفة بدأت من الثامنة صباحاً وتستمر الى غاية التاسعة مساء لافتا الى أن ثمة إشادات بتغطية المتطلبات اللازمة في الامتحانات النهائية ولاسيما خدمة الإنترنت المجاني ضمن المبادرة الوطنية التي جرت بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيأة الاعلام والاتصالات وشركات الاتصالات".

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