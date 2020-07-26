القبض على نساء يقمن بسرقة محال بيع الملابس في الصويرة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود شكوى من قبل بعض أصحاب المحلات بأنهم قد تعرضوا للسرقة خلال فترة عملهم، وعند مراجعة كاميرات المراقبة تبين ان من يقوم بعمليات السرقة نساء مجهولات الهوية بسبب تخفيهن وعدم اظهار وجوههن".



واوضحت، تشكيل فريق عمل من قبل رجال مكافحة إجرام شرطة واسط والمباشرة بالتحقيق وبكمين محكم تم القبض على جميع أفراد العصابة المتكونة من (3) نساء متلبسات بالسرقة وضبط بعض المواد المسروقة بحوزتهن وتمت إحالتهن للقضاء لينلن جزاءهن العادل".

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