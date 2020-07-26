واشنطن: النزاع بين دول الخليج العربية استمر أطول مما ينبغي

اعتبر براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الأحد، أن النزاع بين دول الخليج العربية "استمر أطول مما ينبغي".





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وقال هوك للصحفيين في الدوحة بعد عقب اجتماعه مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "النزاع استمر لفترة أطول مما ينبغي وهو يضر في نهاية المطاف بمصالحنا الإقليمية المشتركة في الاستقرار والازدهار والأمن".وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في منتصف 2017 على خلفية اتهامات تتعلق بدعمها للإرهاب، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.

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