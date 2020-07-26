مشعان الجبوري: سراق صلاح الدين نجحوا بكسب احد المفوضين لتعيين من يريدوه بمفوضية المحافظة

وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "في كل انتخابات بمحافظة صلاح الدين يتصدر نتائجها الفاسدون الذين يشترون موظفي المفوضية ومديرها وان لم ينتخبهم احد".

وأضاف الجبوري، "ثورة الشعب جاءت بمجلس مفوضين أفضل ولكن وللأسف نجح سراق المحافظة في كسب احد المفوضين الذي تعهد لهم بتعيين من يريدون بإدارة مفوضية المحافظة رغم اعتراض الرئيس وآخرين".