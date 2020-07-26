روسيا: مستمرون بالتواصل مع وزارة الصحة العراقية بشان وباء كورونا

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تداعيات وباء كورونا وهبوط أسعار النفط وانعكاسها على الاوضاع الاقتصادية في العراق والعالم".وأكد المالكي، بحسب البيان، "سعي العراق إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات سيما الخبرات في المجال الصحي ومكافحة وباء كورونا"، مشيراً إلى أن "روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من العراق وشعبه".

من جانبه، أبدى السفير الروسي "استعداد بلاده لدعم العراق والتعاون في مختلف المجالات"، مؤكداً "استمرار التواصل مع وزارة الصحة العراقية بشان مكافحة وباء كورونا والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال".