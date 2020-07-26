نائب يدعو الى توفير أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في البصرة

دعا النائب جمال المحمداوي، الاحد، الى توفير أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في البصرة، فيما اشار الى ان على "كيماديا" تجديد التعاقدات.

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوضع الصحي في محافظة البصرة ينبأ بحدوث كارثة صحية من خلال نقص أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي"، مبينا انه "يوجد أكثر من ٧ آلاف مريض ثلاسيميا و أمراض الدم الوراثي وان الاحتياج الاعتيادي هو ٧ الف كيس شهريا بينما ما يصل إلى مستشفيات البصرة ٢٠٠ كيس ما يسبب أزمة نقص".

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واضاف ان "اساس المشكلة عدم توفير شركة كيماديا عقود استيراد مستمرة تغطي النقص لأن اخر تعاقد لها كان من ٢٠١٧ - ٢٠١٩ مع العرض أن أسعار هذه الأكياس زهيد وان اغلب الدول لا تعاني من أزمات في توفيره للمرضى"، داعيا "وزارة الصحة الى توفير هذه الأكياس فورا وعدم إهمال الصحة العامة والأمراض المزمنة تحت غطاء مكافحة كورونا المستجد".

وحث المحمداوي "شركة كيماديا - الجهة المختصة في استيراد الأدوية- إلى إجراء تعاقدات طويلة الأمد مع جهات خارجية لاستيراد هذه الأكياس التي من شأنها إنقاذ أرواح المواطنين"، مقترحا "ضرورة اعمال التوصيات القياسية بالنسبة لاعطاء الدم للمرضى من حيث استخدام الدم (المفصول والمفلتر ) حصرا والعمل على توفير ذلك اما بالاكياس المخصصة للفلترة او بتجهيز المراكز المختصة بالحصة اللازمة من فلاتر اعطاء الدم بما يغطي تقادير الحاجة الفعلية".