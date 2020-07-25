الرئيس التونسي يكلف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل الياس الفخفاخ، بحسب "روسيا اليوم".
ووفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.
وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
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