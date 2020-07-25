الرئيس التونسي يكلف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة

ووفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.

