حقيقة استبعاد الصيدلي من ائتلاف نواب المحافظات المحررة

اصدر ائتلاف نواب المحافظات المحررة، السبت، بيانا بشأن ما نشر حول استبعاد النائب محمد اقبال الصيدلي من الائتلاف.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ماتناقلته الصفحات المغرضة والمأجورة حول استبعاد محمد اقبال من الائتلاف واتهامه بالفساد وان ذلك جاء نتيجة امتعاض البعض من مواقفه الوطنية وتصديه للمفسدين، عار عن الصحة".

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واضاف "اننا اسسنا هذا الائتلاف ومعنا محمد اقبال لمحاربة الفاسدين والتصدي للمشاريع المشبوهة"، مشيرا الى ان "استهداف نوابنا من قبل المفلسين والمفسدين وما تقوم به هذه الصفحات المأجورة من عمليات تشويه وتسقيط يقف خلفها خصوماً سياسيين فقدوا مصداقيتهم امام ابناء الشعب العراقي".

ودعا الائتلاف "كل الوكالات والقنوات الفضائية الى ان تستقي أخبارها من مصادر حقيقية ومعلومة وليس من كتابات ملصقة الغاية منها اثارة الفتنة ونشر الفوضى".