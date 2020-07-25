الثقافة تنفي وجود صلة بين وزيرها والناشطة الألمانية هيلا

نفت وزارة الثقافة، السبت، وجود صلة بين وزيرها والناشطة الألمانية هيلا ميوس.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعاتٍ عن وجود علاقة بين الناشطة الألمانية هيلا ميوس ووزير الثقافة والسياحة حسن ناظم، وربطت بعض الكتابات بين خطف الناشطة، وبيان الوزارة الداعي إلى إطلاق سراحها".
واضافت انها "بصفتها المعنية الأولى بالثقافة والراعية لها، يهمها إبراز الوجه الحضاري للبلد، وهي تدافع عن العراق من موقعها، وتقوم بواجباتها على وفق ستراتيجيةٍ واضحةٍ، وترى أن مثل هذه العمليات (خطف الناشطة هيلا ميوس) تسيء لسمعة البلد، وتقوض الجهود الحقيقية لإعادة العراق إلى دوره الريادي في الحضارة الإنسانية".
ونفت الوزارة "الاتهامات الموجهة للوزير بشأن علاقته بالناشطة الألمانية هيلا ميوس"، لافتة الى انه "لا يوجد سابق معرفة بين الوزير والناشطة الألمانية ولم يسبق له أن التقاها البتة".
ودعت الوزارة "أصحاب الأقلام الشريفة الى ضرورة التحري عن المعلومة الصحيحة قبل الترويج لها حفاظاً على المصداقية ومسؤولية الكلمة في هذا الوقت المفصلي من تاريخنا المعاصر".
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