'ماء النجف' توضح أسباب شح المياه في المحافظة

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، مخاطباً الأهالي في مدينتي الكوفة والنجف: "نود إعلامكم بحدوث قطع للكهرباء في مشروع ماء الكوفة، ويعمل المشروع حالياً بأقل من الطاقة القصوى على المولدات الكهربائية".

وأضاف البيان أن ذلك "قد يؤثر على مستوى الخدمة في بعض المناطق في مدينة الكوفة"، موضحاً أن "سبب تأثر بعض الأحياء في مدينة النجف بشح الماء هو نتيجة حصول إطفاء للكهرباء ولمرتين ظهر هذا اليوم لمشروع ماء النجف المركزي".

وأشار إلى أن "هذا يتزامن مع دخول موجة الحر الشديدة والزيادة الكبيرة في استهلاك الماء".