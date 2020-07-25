حاملة طائرات أميركية نووية وسفن حربية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط

وصلت حاملة الطائرات النووية، "USS Dwight D. Eisenhower"، و12 سفينة حربية أخرى إلى البحر الأبيض المتوسط.



وستجري الطائرات على متن الحاملة تدريبات مع القوات الجوية اليونانية، حسب بوابة الأخبار "Newsbomb.gr".

ووفقا لها، فإن حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" مع مجموعة من السفن المرافقة ستدخل البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس اليوم السبت. ستتجه حاملة الطائرات إلى المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، حيث ستجري مناورات مشتركة مع القوات الجوية اليونانية.

وستكون حاملة الطائرات على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية. وستشارك في التدريبات أزواج من طائرات إف- 16، والتي ستقلع من مطار سودا في كريت، بالإضافة إلى أربع طائرات إف- 18 من حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور.

وأضافت البوابة، "يعد هذا أول تدخل أمريكي مهم منذ الأزمة مع تركيا منذ يوم الثلاثاء، والتي لها رمز خاص، لأنه يحدث في وقت لم يهدأ فيه القلق في المنطقة. ويعتقد أنه مع هذه الخطوة، يرغب الأمريكيون في إظهار قدرتهم على لعب دور الحكم ومنع أي عمل هجومي قد تحاول تركيا القيام به. يتعلق هذا بشكل رئيسي بمرور سفينة الأبحاث التركية Oruc Reis للبحث عن الهيدروكربونات في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، مما قد يؤدي إلى صراع مسلح بين اليونان وتركيا".

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وأبلغت الخدمة الهيدروغرافية التركية في مدينة أنطاليا الساحلية عن إجراء دراسات للتنقيب عن النفط والغاز، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها ستجري في الفترة من 21 تموز إلى 2 آب جنوب جزر رودس وكاستيلوريزو اليونانية وجنوب شرق جزيرة كريت. وأعلنت أنقرة أن سفينة الأبحاث "Oruc Reis" ستتمركز في هذه المنطقة. والان ترسو Oruc Reis في مدينة أنطاليا الساحلية، في غضون يوم واحد يمكن أن تصل من هناك إلى منطقة كاستيلوريزو والجزر اليونانية الأخرى.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، هناك بالفعل مجموعتان من حوالي 25 سفينة حربية تركية في المنطقة بالقرب من كاستيلوريزو وعلى طول الساحل التركي. لهذا السبب، كانت القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب لعدة أيام.

ووفقًا للبوابة، فإن البحرية اليونانية منتشرة بالكامل في بحر إيجة وتحتل مواقع رئيسية لمراقبة أي تحرك للسفن التركية. بدورها ، تستخدم القوات المسلحة التركية طائرات مسيرة لتتبع مواقع الأسطول اليوناني. ويوجد هناك على مسافة ليست بعيدة عن ميناء لارنكا القبرصي فرقاطة فرنسية تراقب الوضع أيضا.

وتؤكد تركيا أن الجزر اليونانية ليس لها الحق في الجرف البحري والمناطق الاقتصادية الخالصة، في حين تدافع اليونان عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدافع عن العكس وتؤكد استعدادها للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، بمساعدة القوات المسلحة.