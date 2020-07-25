بالصور.. مراسم تسليم موقع التحالف الدولي في قاعدة بسماية إلى القوات الأمنية

وقال التحالف في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "جرت الیوم مراسم تسلیم الموقع الذي یشغله التحالف الدولي ضمن قاعدة بسمایة من قوة المھام المشتركة عملیة العزم الصلب إلى قوات الأمن العراقیة".وأضاف، أنه "بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة ضد داعش، یعمل التحالف على إعادة تمركز مواقعه داخل العراق، لقد تم ّالتخطیط لھذه التحركات العسكریة منذ فترة طویلة بالتنسیق مع حكومة العراق".

وتابع البيان، "ستواصل قوة المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب نقل الأفراد والمعدات من القواعد العراقیة طوال عام 2020، من خلال التنسیق مع حكومة العراق، تقوم قوات الأمن العراقیة بشكل متزاید بعملیات مستقلة في القتال ضد داعش والدفاع عن وطنھم بما في ذلك سلسلة عملیات أبطال العراق خلال 2020 والتي طھرت آلاف الكیلومترات من أجل إلقاء القبض على إرھابيي العدو ومعداته".