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باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة الـ13

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2020-07-24 | 23:35

باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة الـ13

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توج فريق باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا، مساء اليوم الجمعة، للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد فوزه على فريق سانت إيتيان بهدف دون رد.
ويعود الفضل في ذلك الفوز إلى البرازيلي ، والذي سجل هدف سان جيرمان في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة في شوطها الأول تعرض النجم الشاب كيليان مبابي لإصابة خطيرة في الكاحل بعد تدخل عنيف من قائد الخصم لوك بيرين.


ونتج عن ذلك مشادة قوية بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب.

ولم يتمكن مبابي من استكمال المباراة، حيث خرج في الدقيقة 31 ونزل بدلًا منه بابلو سارابيا.

وحصل قائد سانت إيتيان على بطاقة حمراء نتيجة لذلك، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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