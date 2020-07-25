باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة الـ13

2020-07-24 | 23:35
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وشهدت المباراة في شوطها الأول تعرض النجم الشاب كيليان مبابي لإصابة خطيرة في الكاحل بعد تدخل عنيف من قائد الخصم لوك بيرين.
ونتج عن ذلك مشادة قوية بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب.
ولم يتمكن مبابي من استكمال المباراة، حيث خرج في الدقيقة 31 ونزل بدلًا منه بابلو سارابيا.
وحصل قائد سانت إيتيان على بطاقة حمراء نتيجة لذلك، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو.
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