لليوم الثالث على التوالي.. مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان، أن" الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية في البحر الأسود رصدت اليوم الجمعة هدفا جويا يقترب من حدود البلاد". وأقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة، ليتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 أي بوسيدون".

ولفت البيان إلى أن "الطائرة الأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود، ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها"، مشدداً على أن "تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومي الخميس والأربعاء الماضيين، عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من هذا الطراز قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.



وانطلقت شمال غربي البحر الأسود يوم الاثنين الماضي مناورات مشتركة بين الجيش الأوكراني وحلف الناتو تحمل تسمية Sea Breeze-2020.