لليوم الثالث على التوالي.. مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

لليوم الثالث على التوالي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية خلال تحليقها على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق مياه البحر الأسود.
ولفت البيان إلى أن "الطائرة الأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود، ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها"، مشدداً على أن "تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية".
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومي الخميس والأربعاء الماضيين، عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من هذا الطراز قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.
وانطلقت شمال غربي البحر الأسود يوم الاثنين الماضي مناورات مشتركة بين الجيش الأوكراني وحلف الناتو تحمل تسمية Sea Breeze-2020.
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