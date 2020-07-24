الكشف عن معلومات جديدة بشأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران

أكد تحليل البيانات التي جرى تفريغها من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ في يناير الماضي، حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة.
ونقلت رويترز عن يوهيني أن كييف تتوقع وصول وفد إيراني في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تتعلق بالطائرة.
وأضاف "ممتنون لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. تم تحليل وفك تشفير الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة بي إس 752 بنجاح. ويؤكد تحليل البيانات حقيقة الاعتراض غير القانوني للطائرة".
من جانبه قال مجلس سلامة النقل في كندا امس الخميس، إن فريقا دوليا يفحص الصندوقين الأسودين للطائرة انتهى من التحليل الأولي للبيانات في فرنسا.
وأسقطت القوات الإيرانية طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعدما استهدفتها عن طريق الخطأ في وقت توتر شديد مع الولايات المتحدة، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
وكانت إيران قد أعلنت أن خطأ في ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري، علما أنها وافقت على دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة.
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