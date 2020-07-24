ائتلاف المحافظات المحررة يعلن عزمه توحيد البيت الداخلي لكل القوى الوطنية

اعلن ائتلاف المحافظات المحررة، الجمعة، عزمه توحيد البيت الداخلي لكل القوى الوطنية.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض الاطراف تحاول بكل الطرق خلط الاوراق واللعب على تزوير البيانات او نشر الاكاذيب هنا او هناك".
واضاف اننا "في الائتلاف نعلن بوضوح عزمنا على توحيد البيت الداخلي لكل الثوى الوطنية التي تشاركنا اهدافنا في بناء عراق موحد ومستقر ".
واوضح الائتلاف، ان "تزوير البيانات او غيرها لن ينطلي على احد وهو اسلوب مفضوح للتسقيط فقط".
واضاف اننا "في الائتلاف نعلن بوضوح عزمنا على توحيد البيت الداخلي لكل الثوى الوطنية التي تشاركنا اهدافنا في بناء عراق موحد ومستقر ".
واوضح الائتلاف، ان "تزوير البيانات او غيرها لن ينطلي على احد وهو اسلوب مفضوح للتسقيط فقط".
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