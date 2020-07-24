بالصور: نجوى كرم بإطلالة صيفية ملفتة

وهذه المرة اختارت سروال جينز من Desquard2 وتتراوح أسعار العلامة من التصاميم المختلفة المماثلة بين 350 و624 دولاراً. ونسقته مع "توب" صيفية خفيفة من دون أكمام من Karen Millen بلون فوسفوري مشرق هو نفسه لون الحذاء الرياضي الذي اختارته من Michael Kors.

واشار أحد المتاجر الإلكترونية إلى أن سعر الكنزة يصل إلى ما يقرب من 90 دولاراً فيما يمكن شراء الحذاء بحسب متجر آخر بسعر يصل إلى 47 دولاراً.

وكانت تجوى نشرت صورة على حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تجلس على درج محاطة بالورود وعلقت عليها: "الورد وألوانه بيفرفحوا القلوب" محققة ما يزيد على 150 ألف إعجاب.