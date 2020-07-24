وهذه المرة اختارت سروال جينز من Desquard2 وتتراوح أسعار العلامة من التصاميم المختلفة المماثلة بين 350 و624 دولاراً. ونسقته مع "توب" صيفية خفيفة من دون أكمام من Karen Millen بلون فوسفوري مشرق هو نفسه لون الحذاء الرياضي الذي اختارته من Michael Kors.
وكانت تجوى نشرت صورة على حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تجلس على درج محاطة بالورود وعلقت عليها: "الورد وألوانه بيفرفحوا القلوب" محققة ما يزيد على 150 ألف إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نجوى كرم بإطلالة صيفية ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.