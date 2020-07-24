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نصائح مهمة لاختيار الأضحية في ظل انتشار كورونا

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وقال إنه يجب إجراء الكشف الطبي والظاهري على الأضحية عند اختيارها، لافتاً إلى ضرورة اصطحاب طبيب بيطري يمكن أن يتأكد من خلوها من جميع الأمراض.

وتباع أنه يجب أن تطبق عليها الإجراءات الاحترازية التي تطبق على الأسطح، مشيراً إلى أن العدوى لا تصيب الأضحية لا قبل الذبح ولا بعده لكن الفيروس قد يعلق على جلدها أو فروها في حال لمسها قبل ذلك شخص مصاب.


وفي هذا السياق نبه إلى أهمية تعقيمها مع ارتداء القفازات و"تطهير المجزر قبل الفتح". ونصح بعدم اختيار الخراف ذات الفرو الكثيف، مضيفاً أن أفضل الأنواع هي التي يتراوح عمرها بين عام ونصف وعامين.

وكشف أنه يمكن التعرف على عمر الخروف بواسطة أسنانه وقال: "إذا كانت أسنانه الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان لديه "جوزين" كبار في الأمام إذا هو في سن الرشد المناسب للشراء، أما إذا كانت أسنانه كلها كبيرة فهو عجوز ولا يفضل شراءه لعدم جودة لحمه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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