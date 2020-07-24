تخلصي من انتفاخ ما تحت العينين في الصباح بأقل من دقيقة

ولهذا من الافضل اللجوء إلى حيلة منزلية سهلة التطبيق وسريعة التأثير. وفي هذه الحالة ننصح مثلاً بتحضير مكعبات القهوة المثلجة في وقت سابق وبتطبيقها على المنطقة المستهدفة في الصباح.

كذلك يمكن وضع ملعقة معدنية في الفريزر إلى أن تبرد تماماً ثم تدليك تلك المنطقة بها لدقيقة واحدة. ومن الطرق التي يمكن الاعتماد عليها أيضاً استخدام طريقة التدليك بواسطة حجر اليشم أو الكوارتز الوردي. فهذا يعيد إلى الإطلالة انتعاشها وحيويتها من خلال تعزيز الدورة الدموية.



ومن تلك الطرق الفعالة أيضاً تدليك منطقة ما تحت العينين بواسطة الأصابع عن طريق القيام بحركات دائرية. فهذا يعمل على تهدئة البشرة ويحد من الاحتقان والانتفاخ في الوقت نفسه. وبعد ذلك يمكن تطبيق كريم العناية.