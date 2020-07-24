رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج

وينتهي موسم 2019/2020، الذي توج به ليفربول ، مساء الأحد، 26 تموز، بعدما امتد حتى تموز وليس ايار كالمعتاد بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وتعليق المباريات.

وقالت الرابطة في بيانها: "وافق المساهمون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، على بدء الموسم 2020/2021 في 12 ايلول 2020".



وأضاف: "ستُقام الجولة الأخيرة من الموسم في 23 ايار 2021، وسيستمر الدوري الإنجليزي في استشارة الاتحاد الإنجليزي ورابطة كرة القدم فيما يتعلق بجدولة جميع المسابقات المحلية".

وسيشهد الموسم المقبل من البريميرليج، مشاركة كل من ليدز يونايتد بعدما توج بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، والوصيف وست بروميتش ألبيون، بينما لم يتحدد الصاعد الثالث، حيث تتنافس ست فرق على الصعود في دوري "البلاي أوف".