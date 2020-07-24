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رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج

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2020-07-24 | 16:41

رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج

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أصدرت رابطة الممتاز "بريميرليج" بياناً رسمياً، أعلنت من خلاله عن موعد بداية ونهاية موسم 2020/2021.
وينتهي موسم 2019/2020، الذي توج به ، مساء الأحد، 26 تموز، بعدما امتد حتى تموز وليس ايار كالمعتاد بسبب أزمة فيروس "كوفيد - 19"، وتعليق المباريات.

وقالت الرابطة في بيانها: "وافق المساهمون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، على بدء الموسم 2020/2021 في 12 ايلول 2020".

وأضاف: "ستُقام الجولة الأخيرة من الموسم في 23 ايار 2021، وسيستمر الدوري الإنجليزي في استشارة الاتحاد الإنجليزي ورابطة كرة القدم فيما يتعلق بجدولة جميع المسابقات المحلية".

وسيشهد الموسم المقبل من البريميرليج، مشاركة كل من ليدز يونايتد بعدما توج بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، والوصيف وست بروميتش ألبيون، بينما لم يتحدد الصاعد الثالث، حيث تتنافس ست فرق على الصعود في دوري "البلاي أوف".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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