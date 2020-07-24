الصدر يقدم شكره للقوات الامنية على تحرير الناشطة الالمانية

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "شكرا للقوات الامينة لتحريرها المختطفة"، واصا اياها بـ"الضيفة الالمانية".
وتابع، "نأمل منها (القوات الامنية) ان تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا"، مؤكدا بالقول "فانه يقع على عاتقها امن الشعب وامن ضيوفه".
واعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في وقت ستابق من اليوم عن تحرير الناشطة الالمانية.
وتابع، "نأمل منها (القوات الامنية) ان تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا"، مؤكدا بالقول "فانه يقع على عاتقها امن الشعب وامن ضيوفه".
واعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في وقت ستابق من اليوم عن تحرير الناشطة الالمانية.
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