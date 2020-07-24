اتهم رئيس تحالف القوى محمد الكربولي، حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنها "تكيل بمكيالين"، مشيرا إلى أنها تمتلك القدرة على كشف مكان رهينة أجنبية واحدة وإطلاق سراحها خلال ساعات، بينما "لا تكشف" مصير آلاف "المختطفين والمغيبين".
ونشر الكربولي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، علّق فيها على "تحرير" الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، واطلعت الخليج 365 عليها، إن "الحكومة تمتلك القدرة على كشف مكان رهينة أجنبية واحدة من وسط هذه الفوضى وإطلاق سراحها خلال ساعات".
وأضاف الكربولي: "بينما لا تكشف مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين ولا الإفصاح عن الجهة الخاطفة".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.
وأضاف الكربولي: "بينما لا تكشف مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين ولا الإفصاح عن الجهة الخاطفة".
واعتبر الكربولي أن حكومة الكاظمي "تكيل بمكيالين".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.
كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي يوجه نقداً لحكومة الكاظمي بشأن 'المختطفين والمغيبين' ويتهمها بـ'الكيل بمكيالين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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