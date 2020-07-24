جريمة مروعة في بلد عربي بسبب نصف دولار

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن، البالغ 38 عاما والعاطل عن العمل، الحصول على مبلغ 10 جنيهات من والده البالغ 64 عاما والمحال على التقاعد.
وتطور ذلك إلى مشاجرة، سدد خلالها الابن 3 طعنات لوالده، مستخدما سلاحا أبيض، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغة أودت بحياته، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى العام.
وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، أن المتهم يعاني من اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده القتيل.
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