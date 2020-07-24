بالصورة: إليسا تتفوّق على ميسي وكيم كاردشيان

فاجأت الفنانة إليسا متابعيها عبر "تويتر" بنشرها صورة توضح تفوقها عالمياً على نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسى ونجمة برامج الواقع كيم كاردشيان، في عدد المتابعين اليوميين عبر "إنستغرام" و"تويتر"، حيث احتلت المركز الثالث بعد باربي وكريستيانو رونالدو، ونشرت صورة عبر حسابها توضح ترتيبها واكتفت بكتابة: Oh، حيث أصبح عدد المتابعين لإليسا عبر "إنستغرام" نحو 16.3 مليون متابع. اشارة الى أن إليسا حددت اليوم 23 تموز موعداً لطرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على تويتر قائلة: "فخورة باللي راح.. ومتفائلة باللي جاي.. وأهم نقاط قوتي لسه محافظة على قلب نضيف صاحبة رأي رح تصدر بـ23 تموز".

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