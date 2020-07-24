نائب: التعامل مع ملف الكهرباء بالعراق ينبغي ان يسير في اتجاهين

واضاف اليساري، ان "رئيس مجلس الوزراء مطالب بالذهاب بشكل شخصي الى وزارة الكهرباء والجلوس مع المستشارين والخبراء فيها، للبحث عن حلول حقيقية في جدول محدد ومقنن لانتاج الطاقة يوازي التقدم والتطور في البلد"، لافتا الى اننا "بحاجة الى وقفة جادة وحقيقية لايجاد الحل وليس فقط التباكي على ما اهدرت من اموال وماتبقى من اطلال هذا القطاع الحيوي".
واكد اليساري، على "اهمية ان يتم العمل وفق مسارين الاول يرتبط بالبحث والتحري والتحقيق في الاموال التي اهدرت سابقا على قطاع الكهرباء ومحاسبة الفاسدين، وبنفس الوقت العمل على اتباع طرق جديدة لانتاج وتوزيع الكهرباء ولدينا امل كبير في ايجاد الحكومة الحالية لحلول واقعية لهذا القطاع المهم والحيوي".
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