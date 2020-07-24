التحالف الدولي يعلن بدء مرحلة جديدة من مهامه في العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، عن بدء مرحلة جديدة من مهماته الاستشارية في العراق، مشيرا إلى أن مجموعة "المستشارین العسكریین" العاملين ضمن قوة المهام المشتركة، ستكون "أصغر حجماً" لكن بقدرات متخصصة من الخبراء لتقدیم المشورة.
وأضاف البيان أن "مجموعة المستشارین العسكریین في العراق ستكون أصغر حجما، ولكن بقدرات متخصصة من الخبراء لتقدیم المشورة لأفراد الأمن والقادة العراقیین. وسیعود أفراد قوة المهام - العراق السابقة إلى بلدانھم الأصلیة أو یتم إعادة نشرھم لدعم مهام أخرى ضمن قوة المهام المشتركة - عملیة العزم الصلب.
وتابع أن "مجموعة المستشارین العسكریین تتكون من فرق استشاریة من 13 دولة من التحالف، تعمل جنباً إلى جنب مع ضباط الاتصال في قیادة العملیات العراقیة في موقع مركزي واحد في بغداد. وسیكون العمید رایان ریداوت، في سلاح البحریة الأمریكیة، مدیر مجموعة المستشارین العسكریین - العراق".
وقال العمید رایان ریداوت، في سلاح البحریة الأمریكیة، مدیر مجموعة المستشارین العسكریین - العراق: "بكل صراحة وتواضع ، إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذه المهمة" وذلك عند تسلمه مهام قیادة مجموعة المستشارین العسكریین، مشيراً إلى أن يتطلع إلى "معرفة المزید منكم والعمل معكم بینما نواصل البناء على أساس النجاح الكبیر الذي حققته قیادة العملیات المشتركة - العراق".
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