شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم يلقي 'المولتوف' على المنازل غربي العاصمة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، عن اعتقال متهم يلقي "المولتوف" على دور المواطنين غربي العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة العامرية برفقة مفارز من الجيش العراقي القت القبض على متهم يقوم بالقاء قناني المولتوف التي تحوي مادة البانزين وفتيل على منازل بعض المواطنين في منطقة العامرية ببغداد".

وأضاف أنه "تم اقتياده الى مركز للشرطة وبحوزته ثلاث قناني مولتوف وايد ما ورد في شكوى المواطنين تم رفع اوراقه الى القضاء لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق القانون".