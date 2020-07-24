حقيقة إصابة لاعبي الشرطة بفيروس كورونا

وانتشرت انباء تفيد بإصابة خمسة لاعبين من صفوف فريق الشرطة بفيروس كورونا.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي غالب الزاملي في حديث للسومرية نيوز، إن "لاعبي نادي الشرطة اجروا اليوم الفحوصات الطبية من اجل التأكد من صحة اللاعبين قبل انطلاق المعسكر التدريبي في بغداد".



وأضاف ان "اللاعبين اجروا فحوصات اولية للتأكد من اصابتهم بفيروس كورونا وبعدها اجروا فحوصات المفراس التي اكدت عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "الإدارة تنتظر نتائج الفحوصات النهائية للتأكد من سلامة اللاعبين".

ومن المؤمل ان يبدأ الشرطة معسكره التدريبي في بغداد مطلع الأسبوع المقبل بعد استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة.

