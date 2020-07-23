اخبار العالم / اخبار العراق

ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس المستجد، وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19".
وأوضحت الهيئة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في فرنسا ارتفع بواقع 10 حالات عن اليوم السابق إلى 30182، في سادس أعلى معدل وفيات في العالم.

وزاد عدد حالات الإصابات المؤكدة الجديدة 1000، في ارتفاع نسبته 66 بالمئة في ثلاثة أسابيع، بعد أن أدى تراجع التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الفحوص إلى اكتشاف بؤر إصابة جديدة في أجزاء من البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا