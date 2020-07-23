ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19".
وأوضحت الهيئة أن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في فرنسا ارتفع بواقع 10 حالات عن اليوم السابق إلى 30182، في سادس أعلى معدل وفيات في العالم.
وزاد عدد حالات الإصابات المؤكدة الجديدة 1000، في ارتفاع نسبته 66 بالمئة في ثلاثة أسابيع، بعد أن أدى تراجع التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الفحوص إلى اكتشاف بؤر إصابة جديدة في أجزاء من البلاد.
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