واشنطن: قمر روسي أطلق سلاحا غامضا في الفضاء

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن ريموند قوله إن القمر الصناعي الروسي Cosmos 2543، الذي يُزعم أنه تم رصده وهو يتعقب قمر مخابرات أمريكية في وقت سابق من هذه السنة، أطلق نوعا غير معروف من المقذوفات في المدار.وأضاف: "نحن نرى أن هذا السلوك غير اعتيادي ومزعج، كما أن من شأنه إحداث وضع خطير في الفضاء"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها بهذا الشأن للسلطات الروسية.

وأشارت قيادة القوات الفضائية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إلى أن "الاختبار الروسي المضاد للأقمار الصناعية بدا مشابها لاختبار مقلق أجري سنة 2017".