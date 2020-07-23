تدريسيان في كلية التربية الاساسية يصدران كتاباً عن القياس والتقويم الرياضي

2020-07-23 | 20:02
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صدر للتدريسيين في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة (أ.د. علي سموم الفرطوسي أ.م.د.صادق جعفر الحسيني)، كتاباً مشتركاً بعنوان (لقياس والتقويم في المجال الرياضي).
وتضمن الكتاب الذي جاء (270) صفحة، ثمانية فصول ، تحدثت عن فكرة ماهية القياس والاختبار والتقويم ، وتطور القياس في المجال الرياضي ، والبيانات في مجال القياس والاختبار الرياضي ، ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومقاييس الارتباط ، والعينات ودلالة الفروق بين المتوسطات ، والمعايير والتقنين في الاختبارات الرياضية ، والمعاملات العلمية للاختبارات ، في حين تضمن الفصل الاخير من الكتاب الاختبارات في المجال الرياضي.
ويهدف الكتاب إلى سد بعض نواحي النقص في مجال القياس والتقويم للمكتبة العلمية الرياضية، كما يمكن أن يفيد العاملين في مختلف مجالات التربية الرياضية وخاصة طلاب كليات التربية الرياضية ومعاهد إعداد المعلمين والرياضيين والمدرسين والمدربين.
ويهدف الكتاب إلى سد بعض نواحي النقص في مجال القياس والتقويم للمكتبة العلمية الرياضية، كما يمكن أن يفيد العاملين في مختلف مجالات التربية الرياضية وخاصة طلاب كليات التربية الرياضية ومعاهد إعداد المعلمين والرياضيين والمدرسين والمدربين.
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