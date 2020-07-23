وقال بتال في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اجتماعا عقد مع لجنة الخدمات النيابية ووزارة الإعمار وهيئة الاستثمار لمناقشة أمور عدة منها، منح سبع رخص استثمارية في مجال الطرق، الذي يعد أمرا جديدا وتعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى حلول وأفكار جديدة".
وأضاف، "طرحنا خلال الاجتماع فكرة عرض الفرص الاستثمارية بمجال الطرق، بدورها ستحقق نقلة نوعية في سياسة الدولة"، مشيرا إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان تتولى على عاتقها الجوانب الفنية أما هيئة الاستثمار فتأخذ على عاتقها الأمور التعاقدية والجوانب التنسيقية".
وأكد بتال أن "الوزارة تعمل على حصر المشاريع وإيجاد البدائل لتمويلها كطرحها فرصا استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال القروض أو عن طريق الموازنة العامة".
وأضاف، "طرحنا خلال الاجتماع فكرة عرض الفرص الاستثمارية بمجال الطرق، بدورها ستحقق نقلة نوعية في سياسة الدولة"، مشيرا إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان تتولى على عاتقها الجوانب الفنية أما هيئة الاستثمار فتأخذ على عاتقها الأمور التعاقدية والجوانب التنسيقية".
وأكد بتال أن "الوزارة تعمل على حصر المشاريع وإيجاد البدائل لتمويلها كطرحها فرصا استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال القروض أو عن طريق الموازنة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون مع الاعمار.. التخطيط تعتزم منح سبع رخص استثمارية بمجال الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.