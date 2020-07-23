اعتقال شخص يحمل ادوية غير مرخصة شمالي بغداد

اعلنت نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال شخص يحمل ادوية غير مرخصة شمالي العاصمة.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة الزهور تمكنت من القبض على شخص يحمل ادوية غير مرخصة ضمن منطقة الحسينية بوابة بغداد".

وأضاف البيان "جاء ذلك خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة اعلاه حيث تم الاشتباه بعجله نوع(متسيوبيشي براد) ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على ادوية مختلفة (٢٠ كارتونة كبيرة) لا يحمل اي مستمسك رسمي"، مشيراً الى أنه "تم تسليم الشخص مع المواد المذكورة الى مركز الشرطة اصوليا".